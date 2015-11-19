Корниец прогнозирует объявление ему третьего подозрения в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания Печерского районного суда Киева.

"Хочу сообщить, что будет, скорее всего, еще третье подозрение в ближайшее время, поскольку главная цель следствия - это не привлечь меня к ответственности путем направления в суд, а главная цель следствия - это содержание меня в СИЗО для того, чтобы я не мог себя защищать публично и собирать доказательства своей невиновности", - подчеркнул Корниец.

Он отметил, что сегодняшним решением суда доволен, "поскольку оно действительно основывается на основании закона и справедливости".

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К тому же, Корниец заявил, что поскольку сегодня Печерским райсудом ему не была изменена мера пресечения, он предварительно определенный залог вносить не будет, потому что средств на это у него якобы нет. "У меня все имущество арестовано, денег у меня нет на этот залог", - заявил Корниец.

Напомним, 19 ноября Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корнийца под стражу.

Как сообщал УНИАН, Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. Как заявили в СБУ, установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 150 тысяч гривень.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

Одновременно 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения.

22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 045 тысяч гривень.

Сегодня Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Корнийца из-за невнесения им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения.