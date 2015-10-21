"Бриллиантовому прокурору" Корнийцу выдвинуты новые подозрения

Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько, передает корреспондент УНИАН.

“В ходе расследования этого уголовного производства собрано достаточно доказательств, чтобы подготовить Корнийцу новые подозрения по новым фактам. Кроме получения неправомерной выгоды, также по факту хранения огнестрельного оружия, в частности автомата системы Калашникова и 141 патрона калибра 7,62 мм, без предусмотренного законом разрешения. Это преступление, предусмотренное частью 1 ст. 263. Это тяжкое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет”, - сказал Касько.

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Также он добавил, что Корнийцу выдвинуто еще одно подозрение - незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации. Это - преступление по части 1 ст. 359 уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

Также Касько рассказал, что сегодня Корнийца пытались вызвать к следователю на 9, а затем на 10 часов, однако тот отказался прийти, мотивируя это тем, что его мама находится в больнице и добавил, что придет на 11 часов.

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Следует также отметить, что во время конференции заместителя генпрокурора Корниец находился в зале.

Также Касько добавил, что в случае, если Корниец не явится к следователю на 11 часов, то следователь может поставить перед судом вопрос об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей.

Кроме того, замгенпрокурора доложил, что к следствию начали обращаться бизнесмены, которые дали показания о противоправной деятельности Корнийца и другого прокурора, в отношении которого возбуждено уголовное производство, - бывшего первого заместителя начальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, а также других бывших прокуроров.

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В частности, к следствию обратился бизнесмен, который рассказал, что Корниец при помощи рэкета завладел его бизнесом, и что по этому поводу было возбуждено уголовное производство, которое по указанию кого-то из ГПУ было закрыто.

Касько добавил, что эта информация была проверена, и факты незаконного закрытия производства подтвердились. Производство было открыто снова. Также он рассказал, что были собраны факты, которые позволили выдвинуть Корнийцу еще одно подозрение по ч. 2 ст. 189 (вымогательство чужого имущества должностным лицом с использованием служебного положения).

Касько добавил, что 19 октября это подозрение Корнийцу было объявлено. Замгенпрокурора уточнил, что Корниец, находясь на должности начальника отдела надзора по соблюдению природоохранного законодательства, в 2009 году путем угроз частной компании по утилизации бытовых отходов потребовал от директора этой компании ежемесячно платить ему определенные суммы денег за "крышевание" бизнеса. В дальнейшем, в 2010 году Корниец вообще заставил потерпевшего безвозмездно отдать его сестре 50% уставного капитала и принять ее в состав участников общества.

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То есть, как уточнил заместитель генпрокурора, Корниец фактически завладел чужим предприятием. При этом, по его данным, в течение 2010-2011 годов платил Корнийцу по 30-50 тыс. грн ежемесячно, а с 2013 года Корниец требовал уже по 80 тыс., а когда потерпевший отказался сменить директора предприятия по требованию Корнийца, предприятие было у него отобрано.

Касько добавил, что это тяжкое преступление, за которое предусматривается наказание от 3 до 7 лет лишения свободі без какой-либо альтернативы, и что сегодня прокурор обратится в Печерский райсуд Киева с просьбой взять Корнийца под стражу.