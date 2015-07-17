Еще одного фигуранта "прокурорского дела" отпустили под залог в 3,2 миллиона гривень

Предприниматель Валерий Гибаленко, который является третьим фигурантом в деле подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Алексея Корнийца, внес залог в сумме 3,2 миллиона гривень и сегодня был освобожден из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, указанную сумму вроде бы собрали родственники Гибаленко и перечислили на соответствующий государственный счет. Таким образом, отметил собеседник агентства, на сегодняшний день из трех фигурантов дела под стражей находится лишь заместитель прокурора Киевской области Корниец, семья которого пока еще не собрала определенную судом сумму для внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, Шапакина и Корнийца задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Гражданскому лицу, которое задержали вместе с Шапакиним и Корнийцем, - Гибаленко - Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.