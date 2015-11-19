Суд отказался брать под стражу "бриллиантового" прокурора Корнийца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла следственный судья Лариса Цокол.

Таким образом судья отказала стороне обвинения в принятии ходатайства, которая просила суд арестовать Корнийца до 19 декабря с назначением залога в размере 3 млн 45 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.

Как заявили в СБУ, установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

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Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

Одновременно 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения.

22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 млн 45 тыс. грн.

Сегодня Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Корнийца из-за невнесения им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения.