Обвиняемому во взяточничестве "бриллиантовому" прокурору Корнийцу суд назначил залог в 3 миллиона

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судьей Печерского суда г.Киева Светланой Шапутько.

Следует отметить, что прокуроры требовали взять Корнийца под стражу или же как альтернативу - в виде залога не менее 5 млн грн.

В свою очередь адвокат Корнийца Виктор Петруненко заявил, что у следствия вообще нет доказательств для того, чтобы избрать какую-либо меру пресечения для обвиняемого.

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Определением суда экс-заместителю прокурора Киевской области также запрещено выезжать без разрешения следователя за пределы области. Он должен сдать паспорта и другие документы, которые позволяют ему выезжать за пределы Украины. А также он должен воздержаться от общения с кругом лиц, которых может определить следователь.

Кроме того, залог должен быть внесен в течение 5 дней. Также 5 дней у Корнийца есть для того, чтобы обжаловать данное судебное решение в Апелляционном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 октября, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании бывшему заместителю прокурора Киевской области меры пресечения, поскольку ему предъявлены новые подозрения.

16 июля генпрокурор Виктор Шокин уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина идет и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. «Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.