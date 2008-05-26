Выборы мэра: Черновецкий сохраняет отрыв от всех соперников

На выборах мэра Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опережает кандидата в мэры от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на 18,26%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обработанные Киевской городской территориальной избирательной комиссией по состоянию на 17.34 данные с 629 избирательных участков.

За Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на этих участках отдали голоса 36,86% избирателей. На втором месте – А.ТУРЧИНОВ с 18,6%.

За Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,76% избирателей, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА - 6,63%, Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали 4,32%, кандидата от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,57%, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,47%, лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лидера ГАК Александра ПАБАТА – 1,27%. Другие кандидаты набрали меньше 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.