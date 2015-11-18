Нуланд призвала союзников за борьбой против ИГИЛ не забывать об Украине (видео)

Об этом не Берлинской конференции по безопасности заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, передает 5 канал.

Она отметила, что мир должен продолжить давление на Россию и сепаратистов на Донбассе, чтобы заставить их выполнить все Минские договоренности.

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"Даже если мы сосредоточим свои усилия на "Исламском государстве", мы не должны забывать, что два года назад почти миллион украинцев неделями стояли на Майдане, требуя от своего правительства то, что у нас всех уже есть: уважения человека, демократии, прозрачного правления и правосудия. Когда Янукович стал к Европе спиной, Украина не отказалась от своего выбора. Теперь мы должны помочь Украине пройти через это. Мы должны заставить Россию и сепаратистов выполнить все Минские договоренности. И мы должны продлить санкции против РФ, пока она не вернет Украине крымский полуостров", - заявила Нуланд.

Стоит отметить, что в последнее время внимание Запада к Украине уменьшилось из-за обострения ситуации в Сирии и терактов в Париже, устроенных исламистами.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 129 человек, около 300 получили ранения.