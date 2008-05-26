Кличко догнал Турчинова: данные с 439 участков

По данным киевской территориальной избирательной комиссии, по состоянию на 14.05 на выборах мэра Киева лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, которого поддержали 36,83% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обработки протоколов из 439 участков, которые обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

На втором месте - Александр ТУРЧИНОВ с 18,61%, за Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,86% избирателей, за Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,52%, Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали – 4,27%, Василия ГОРБАЛЯ – 2,61%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,47%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, Александра ПАБАТА – 1,27%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.