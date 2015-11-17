На выборах в Никополе победил и.о. мэра Фисак (БПП)

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Фисак получил поддержку 16900 избирателей, а его конкурент от партии УКРОП, исполнительный директор областной федерации футбола Дмитрий Бычков - 11823, что составляет соответственно 58,84% и 41,16% от действительных голосов, или 56,93% и 39,83% от всех проголосовавших.

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Явка во втором туре в Никополе составила 29,17%.

Напомним, в первом туре Фисак получил 14649, или 33,26% голосов, в то время как за Бычкова проголосовало 7619, или 17,3% избирателей.