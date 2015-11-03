В Никополе во втором туре встретятся Фисак (БПП) и Бычков (УКРОП)

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Фисак получил 14649, или 33,26% голосов. За Бычкова проголосовало 7619, или 17,3% избирателей.

В свою очередь самовыдвиженец Сергей Старун получил результат в 15,95% (7026 голосов), кандидат от партии "Видродження" Валерий Киселев - 10,85% (4779 голосов), Александр Рыбаков от "Громадской силы" - 6,2% (2731 голос), а Владимир Кравец от "Оппозиционного блока" - 5,5% (2423 голоса).

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Прочие кандидаты получили менее 4%. Всего в выборах мэра Никополя участвовало 12 кандидатов.

Как известно, вторые туры выборов мэров крупных городов пройдут 15 ноября.

Отметим, что также второй тур между кандидатами от БПП и УКРОПа пройдет в Днепродзержинске и в Луцке.