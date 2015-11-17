В Черкассах кандидат "Батькивщины" Бондаренко победил действующего мэра Одарича

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасской городской избирательной комиссии, сегодня во время вечернего заседания председатель комиссии Владимир Матюша объявил результаты второго тура выборов городского головы Черкасс.

Согласно протоколу, за депутата Черкасского облсовета, руководителя областной организации ВО "Батькивщина" Анатолия Бондаренко проголосовали 29645 жителей Черкасс.

За действующего мэра, почетного председателя Партии свободных демократов Сергея Одарича проголосовали 27604 избирателей.

Во втором туре выборов мэра приняли участие 60405 жителей Черкасс из 224217 зарегистрированных избирателей. Недействительными были признаны более 3 тысяч бюллетеней.

Читайте такжеКандидаты в мэры Черкасс подрались в помещении телекомпании

Анатолий Бондаренко родился 8 августа 1974 года в поселке Лысянка Черкасской области. В 2002 году избирался председателем Лысянского поселкового совета. Работал председателем Лысянской райгосадминистрации, заместителем генерального директора ООО СП "Нибулон".

Отметим, что по результатам первого тура Одарич получил почти вдвое больше голосов (19042, или 23,15%), чем Бондаренко (9836, или 11,96%).