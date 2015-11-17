Мэром Днепродзержинска избран Белоусов (БПП)

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

За Белоусова отдали голоса 23224 избирателя, а за кандидата от партии УКРОП Евгения Найду - 19346, что составляет соответственно 54,55% и 45,45% от действительных голосов, или 51,84% и 43,18% от всех проголосовавших.

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По данным ЦИК, явка во втором туре в Днепродзержинске составила 23,46% (в Баглейском районе - 22,28%, в Днепровском - 23,75%, в Заводском - 24,3%).

Напомним, в первом туре за Белоусова проголосовало 22 908 избирателей (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%).