В Днепродзержинске во второй тур вышли Белоусов (БПП) и Найда (УКРОП)

Во второй тур выборов мэра Днепродзержинска Днепропетровской области вышли Андрей Белоусов ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") и Евгений Найда (УКРОП).

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. За Белоусова проголосовало 22 908 избирателей (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%). Читайте такжеЦИК опубликовал итоги первого тура в Днепропетровске В свою очередь самовыдвиженец Олег Мороз получил поддержку 8143 (11,78%) избирателей, а Игорь Лисничий ("Наш край") - 7818 (11,31%). Остальные кандидаты набрали менее 10%. Всего в выборах мэра Днепродзержинска участвовало 9 кандидатов. Как известно, второй тур выборов состоится 15 ноября.

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