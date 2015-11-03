В Днепродзержинске во второй тур вышли Белоусов (БПП) и Найда (УКРОП)
10:31, 03 ноября 2015Политика
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Во второй тур выборов мэра Днепродзержинска Днепропетровской области вышли Андрей Белоусов ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") и Евгений Найда (УКРОП).
В Днепродзержинске во втором туре встретятся представители БПП и УКРОПа / dpchas.com.ua
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
За Белоусова проголосовало 22 908 избирателей (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%).
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В свою очередь самовыдвиженец Олег Мороз получил поддержку 8143 (11,78%) избирателей, а Игорь Лисничий ("Наш край") - 7818 (11,31%). Остальные кандидаты набрали менее 10%.
Всего в выборах мэра Днепродзержинска участвовало 9 кандидатов.
Как известно, второй тур выборов состоится 15 ноября.
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