"Вы получаете образование во времена, когда решается судьба страны": Порошенко поздравил студентов с праздником

10:48, 17 ноября 2015
Политика
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Как отметил президент, обучение - это первая ступень становления молодежи как профессионалов.

Порошенко / Фото УНИАН

Президент Петр Порошенко поздравил украинскую молодежь с Днем студента.

«Вы получаете образование во времена, когда решается судьба страны, поэтому Родина ждет от вас не только качественной учебы, но и активной гражданской позиции, поддержки демократии и студенческого самоуправления, креативного мышления и новых идей», - говорится в приветствии главы государства, размещенном на его сайте.

Как отметил Порошенко, «обучение - это первая ступень становления вас как профессионалов». «Учитесь самостоятельно принимать решения. Вы уже сделали важный шаг, выбрав будущую специальность. Теперь предстоит получить знания, чтобы затем с успехом применить их на практике», - подчеркнул президент.

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Глава государства выразил убеждение, что активная общественная деятельность студентов, ответственное отношение к будущему государства, поддержка волонтерских усилий, укрепление обороноспособности Украины станут весомым вкладом в защиту и развитие страны.

Президент пожелал «всем мира, крепкого здоровья, добра, вдохновения, оптимизма и реализации самых заветных мечтаний».

День студента в Украине отмечается 17 ноября. Праздник установлен “в поддержку инициативы студенческой молодежи Украины” согласно указу президента Украины от 16 июня 1999 года. Приходится также на Международный день студентов.

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