Порошенко дал старт решению СНБО о повышении обороноспособности Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, СНБО признал недостаточно эффективной работу органов государственной власти по нейтрализации угроз национальной безопасности в 2014 году и в I квартале 2015 года по усилению обороноспособности государства.

В связи с этим предусмотрены дополнительные меры для исправления ситуации. В частности, Кабинету министров поручено принять меры по обеспечению дополнительного финансирования мероприятий по идентификации тел военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших во время участия в контртеррористической операции; о создании межведомственного координационного центра социально-трудовой реабилитации участников АТО.

Правительство также должно в месячный срок обеспечить координацию работ по организации протезирования и ортезирования участников АТО, увеличение размера пособия на их протезирование, ортезирование за рубежом, компенсацию расходов, связанных с послегарантийным обслуживанием и ремонтом протезных изделий.

Также Кабинету министров поручено обеспечить безусловное выполнение государственного оборонного заказа на 2015 год, своевременное и полное финансирование мероприятий по разработке и закупке вооружения и военной техники, проведения работ по ремонту и поставке военной техники в Вооруженные Силы и другие воинские формирования.

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Кроме того, СНБО поручил профильным ведомствам обеспечить в двухнедельный срок создание автоматизированных баз данных учета военнослужащих, которые были ранены, контужены или получили увечья во время участия в АТО, и принять меры по использованию таких баз данных Военно-гражданским координационным штабом медицинской помощи.

Также Минобороны, Генштаб Вооруженных Сил, МВД, Главное управление Национальной гвардии, СБУ безотлагательно должны принять меры по улучшению координации и управления войсками, обеспечению надлежащего контроля за выполнением поставленных подразделениям задач и по усилению военной дисциплины и правопорядка.

Кроме того, СНБО поручил обеспечить представительство специалистов Государственного концерна «Укроборонпром» при штабах АТО и штабах секторов антитеррористической операции с целью своевременного решения вопросов ремонта и обслуживания вооружения и военной техники.

Также СНБО решила образовать Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса и предложить президенту утвердить положение о ней.

Минобороны, Генштаб ВСУ, МВД и СБУ должны организовать в месячный срок с целью укомплектования подчиненных структур офицерским составом курсовую подготовку лиц с высшим образованием, призванных на военную службу во время мобилизации, с последующим присвоением им первичных офицерских воинских званий, а также переподготовку офицеров запаса по наиболее дефицитным специальностям.