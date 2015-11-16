Штайнмайер озвучил временные рамки проведения выборов на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе в ходе выступления в рамках Комитета Европейского парламента по иностранным делам, отвечая на вопрос относительно будущего санкций, которые были введены ЕС против России.

«Относительно санкций - договорились ли мы в ЕС, что санкции будут продлены? Мы должны сделать так, чтобы необходимости в санкциях больше не было. Наша цель сделать так, чтобы Минский процесс продолжался. Главы государств и правительств договорились, что санкции будут зависеть от выполнения Минских договоренностей. Я думаю, что самое позднее в феврале мы увидим, будут ли проведены выборы в соответствии с договоренностями. Если выборы состоятся, они будут значительным шагом вперед. Давайте надеяться», - сказал Штайнмайер.

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Глава внешнеполитического ведомства Германии констатировал, что, «к сожалению, еще нет причин праздновать», ведь выполнение Минских договоренностей «остается еще далеко от запланированных временных рамок, продолжается нарушение режима прекращения огня».

Он напомнил, что не так давно в Берлине состоялись переговоры, во время которых были достигнуты договоренности об отведении вооружений. «Мы также работаем на гуманитарном направлении. Обмен заложниками не продвигается достаточно быстро. Мы говорим про 20-25 человек за один раз, но в тюрьмах на стороне восточной Украины есть более тысячи человек. Это очень скромный прогресс», - заявил Штайнмайер.