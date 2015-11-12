Боевики "ДНР" заявляют, что полностью отвели минометы калибром до 120 мм

Об этом сообщает один из информресурсов боевиков со ссылкой на источники в "минобороны ДНР".

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"Командование "ДНР" передало миссии ОБСЕ письменные уведомления о полном завершении отвода минометов калибра до 120 мм на территории республики. В связи с этим верификация вооружения международными наблюдателями проходит согласно ранее установленному графику", — сказал собеседник издания.

Отметим, украинские военны отвели минометы калибром 82 мм на Донецком направлении 7 ноября, а днем ранее завершился отвод орудий калибром до 100 мм в секторе "М".

В то же время боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО, несмотря на собственные заявления об отводе от линии соприкосновения тяжелого вооружения. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали его передвижение за границами предполагаемой линии безопасности на Донбассе.