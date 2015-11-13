Путин: не стоит драматизировать продление срока Минских договоренностей

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству Anadolu в преддверии саммита "Большой двадцатки".

"Не стал бы излишне драматизировать ситуацию с затяжкой выполнения Минских договоренностей. Несмотря на определенные сложности, они реализуются, и главное, что положения, принципы и логика документа не ставятся под сомнение. Речь идет лишь о технической пролонгации сроков", - сказал Путин.

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По его словам, "перенос местных выборов в Донецке и Луганске" на следующий год – вынужденная мера.

"Их проведение в этом году было бы возможно, если бы Киев четко выполнял Минские соглашения от 12 февраля и согласовал с "ДНР" и "ЛНР" вопросы организации выборов, а также ввел в действие закон "Об особом статусе Донбасса" в его первоначальном виде", - сказал Путин.

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