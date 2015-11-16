В ОБСЕ похвалили второй тур местных выборов в Украине

Об этом на пресс-конференции сказала глава миссии БДИПЧ Каэтана де Зулуета.

Члены миссии еще остаются на местах наблюдения, но из их сообщений можно сказать, что выборы хорошо организованы, сказала госпожа де Зулуета. Также она отметила прозрачность голосования и положительно оценила работу персонала избирательных участков, передает BBC Украина.

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В то же время, по словам главы миссии, на избирательную кампанию повлияли "мощные бизнес-интересы".

"Я думаю, стоит отметить, что деньги влияют на поведение СМИ", - сказала госпожа де Зулуета.

Также она отметила отсутствие равного присутствия на радио и телевидении для всех участников избирательного процесса. "Подобно к выборам 25 октября, БПП и "Оппозиционный блок" получили больше эфирного времени в программах, связанных с рекламой выборов", - сказала глава миссии.