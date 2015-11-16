Мэром Херсона переизбран Миколаенко

Об этом УНИАН сообщили в Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, которая подписала итоговый протокол второго тура выборов мэра Херсона.

Согласно информации ГИК, общее количество проголосовавших избирателей составило 53 229 человека.

За самовыдвиженца Миколаенко отдали свои голоса 37 532 избирателей (70,51%). За его конкурента, представителя "Батькивщины" Владислава Мангера проголосовали 15 697 херсонцев (29,48%).

Таким образом, победу на этих выборах одержал действующий городской голова.

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Согласно данным ГИК, явка избирателей во втором туре выборов городского головы Херсона составила 20,52% и является самым низким показателем по Украине.

Напомним, по результатам первого тура Миколаенко получил 24,81% (20 903 голосов), выдвиженец партии "Наш край" и бывший мэр Владимир Сальдо - Сальдо занял второе место с 16,88% (14 224 голосов), а Мангер занял третье место с результатом 12,37% (10 418 голосов).

Однако вскоре Сальдо снял свою канидидатуру с выборов, предоставив таким образом право участвовать во втором туре Мангеру.