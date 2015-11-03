Сальдо отказался от участия во втором туре выборов мэра Херсона
В Херсоне кандидат на должность городского головы от партии "Наш край" Владимир Сальдо, который прошел во второй тур, снял свою кандидатуру с дальнейшего участия в выборах.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Сальдо заявил сегодня, 3 ноября, в ходе пресс-конференции.
"Текущая избирательная кампания - это борьба не за лучшую идею, а против конкретного человека, против меня. То, что готовят радикально настроенные организации ко второму туру, может привести к гражданскому противостоянию. Я не могу этого допустить. Именно по этой причине я снимаю свою кандидатуру с второго тура выборов мэра", - заявил Сальдо.
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Согласно новому законодательству, если один из кандидатов отказывается от участия во втором туре выборов мэра, то его место занимает следующий в списке.
По Херсону в первом туре наибольшее количество голосов набрал действующий городской голова, самовыдвиженец Владимир Миколаенко, - 24,81% (20 903) голосов. Сальдо занял второе место, получив 16,88% (14 224) голосов, а кандидат от партии ВО "Батькивщина" Владислав Мангер занял третье место с результатом 12,37% (10 418) голосов.
Таким образом, после отказа Сальдо во втором туре за должность городского головы будут бороться Миколаенко и Мангер.