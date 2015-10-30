Кандидаты-двойники не помогли лидерам мэрской гонки в Херсоне - будет второй тур

Об этом свидетельствуют данные протокола Херсонской городской избирательной комиссии об итогах первого тура выборов, имеющиеся в распоряжении УНИАН.

Согласно протоколу, самовыдвиженец и действующий мэр города Владимир Васильевич Миколаенко набрал 24,81%, или 20903 голосов (его "двойник" Владимир Иванович Миколаенко - 2,35%, или 1980 голосов).

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Главный соперник Миколаенко - экс-мэр Владимир Васильевич Сальдо, выдвинутый партией "Наш край", - получил поддержку 14224, или 16,88% избирателей (его "двойник", самовыдвиженец Владимир Михайлович Сальдо получил 1,88%, или 1584 голосов).

Таким образом, Миколаенко и Сальдо продолжат борьбу во втором туре выборов, который пройдет 15 ноября.

В свою очередь Владислав Мангер (ВО "Батькивщина") получил результат 12,37% (10418 голосов), Вячеслав Яременко ("Оппозиционный блок") - 8,93% (7522 голосов), Елена Урсуленко (БПП "Солидарнисть") - 7,66% (6451 голос), Андрей Дмитриев ("Самопомич") - 6,79% (5723 голоса). Остальные кандидаты набрали менее 5%.

В то же время протокол основан на данных о результатах лишь 20 кандидатов из 21. Упоминание о самовыдвиженце Александре Зубове в документе отсутствует, в то время как он значится кандидатом в мэры Херсона на сайте Центральной избирательной комиссии.