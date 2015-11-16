Премьер Бельгии дал задание готовиться к режиму ЧС для борьбы с "проповедниками ненависти"
14:37, 16 ноября 2015Политика
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В Бельгии может быть введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в эфире телеканала RTL премьер-министр страны Шарль Мишель.
REUTERS
Об этом сообщает "Вести".
"Я дал задание службам безопасности подготовиться ко всем вариантам. В этом отношении в Бельгии нужно работать над возможностью объявлять чрезвычайную ситуацию в случае чрезвычайных обстоятельств", - сообщил он.
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Премьер подчеркнул необходимость бороться с проповедниками ненависти, защитить людей от тех, кто призывает к насилию.
Как сообщал УНИАН, ранее в Бельгии задержали семерых человек, которых подозревают в связях с террористическими атаками в Париже. Во время задержания одного из них произошла перестрелка.
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