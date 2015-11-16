Премьер Бельгии дал задание готовиться к режиму ЧС для борьбы с "проповедниками ненависти"

Об этом сообщает "Вести".

"Я дал задание службам безопасности подготовиться ко всем вариантам. В этом отношении в Бельгии нужно работать над возможностью объявлять чрезвычайную ситуацию в случае чрезвычайных обстоятельств", - сообщил он.

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Премьер подчеркнул необходимость бороться с проповедниками ненависти, защитить людей от тех, кто призывает к насилию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бельгии задержали семерых человек, которых подозревают в связях с террористическими атаками в Париже. Во время задержания одного из них произошла перестрелка.