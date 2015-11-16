Задержан подозреваемый в совершении терактов в Париже - СМИ Бельгии
13:24, 16 ноября 2015Мир
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Бельгийские полицейские задержали подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam).
Мужчина был взят под стражу в квартире в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан / rtl.be
Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.
По имеющейся информации, мужчина был взят под стражу в квартире в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан. В ходе задержания силовики использовали газ, чтобы нейтрализовать Абдеслама, отмечает Лента.ру.
Читайте такжеВласти Франции рассказали о трех предполагаемых смертникахВ то же время Reuters со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF опровергает эту информацию.
Отмечается, что спецоперация в Моленбеке началась утром в понедельник, 16 ноября. Во время полицейского рейда, стражи порядка применили петарды для эвакуации района.
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