Задержан подозреваемый в совершении терактов в Париже - СМИ Бельгии

Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

По имеющейся информации, мужчина был взят под стражу в квартире в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан. В ходе задержания силовики использовали газ, чтобы нейтрализовать Абдеслама, отмечает Лента.ру.

Читайте такжеВласти Франции рассказали о трех предполагаемых смертникахВ то же время Reuters со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF опровергает эту информацию.

Отмечается, что спецоперация в Моленбеке началась утром в понедельник, 16 ноября. Во время полицейского рейда, стражи порядка применили петарды для эвакуации района.