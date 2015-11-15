В КГГА обнародовали данные по явке на выборах мэра Киева по состоянию на 18:20

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом проинформировал Владимир Бондаренко – руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством, о подготовке и проведении выборов Киевского городского головы и депутатов Киевсовета.

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По полученным от участковых избирательных комиссий оперативным данным, в районах Киева явка составила:

- Голосеевский - 25,13%;

- Дарницкий - 24,74%;

- Деснянский - 26,61%;

- Днепровский - 26,36%;

- Оболонский - 28,23%;

- Печерский - 24,68%;

- Подольский - 26,13%;

- Святошинский - 27,26%;

- Соломенский - 24,20%;

- Шевченковский - 25,13%.

Как сообщал УНИАН, во второй тур выборов мэра Киева вышли нынешний городской голова Виталий Кличко (партия «Блок Петра Порошенко «Солидарнисть») и Борислав Береза («Партия ришучих громадян»).