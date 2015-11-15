В ЦИК заявили о вероятности отмены выборов мэров в два тура из-за сверхнизкой явки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Он отметил, что по состоянию на этот час все избирательные участки начали свою работу и оснований для беспокойства нет.

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“Единственное, что волнует, - это конечно сверхнизкая явка избирателей, которую мы имеем на данный момент”, - подчеркнул Охендовский.

По его словам, если такие тенденции сохранятся, то вполне вероятно, что явка составит около 30%.

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"Если тенденции сохранятся, то вполне вероятно, что явка составит около 30%. И тогда, на мой взгляд, у законодателей возникнет вопрос о целесообразности сохранения мажоритарной системы абсолютного большинства, которая используется для выборов мэров крупных городов", - отметил Михаил Охендовский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит повторное голосование по избранию городских голов в 29 городах, а также депутатов местных советов.

Справка УНИАН. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоялись 25 октября 2015 года.

Избранным на выборах сельских, поселковых, городских голов считается тот кандидат, который набрал большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В то же время, в городах, количество избирателей в которых превышает 90 тыс., кандидат для победы должен набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из претендентов не набирает такого количества голосов при первом голосовании, то назначается второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

По данным ЦИК, в целом в Украине, за исключением оккупированных территорий, насчитывается 35 городов с количеством избирателей более 90 тысяч.