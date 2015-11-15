В ЦИК заявили о вероятности отмены выборов мэров в два тура из-за сверхнизкой явки
Наблюдается сверхнизкая явка избирателей на участки во время повторного голосования на местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
Он отметил, что по состоянию на этот час все избирательные участки начали свою работу и оснований для беспокойства нет.
Читайте такжеПредставители ТИК Красноармейска просят Порошенко проконтролировать законность проведения местных выборов в их городе
“Единственное, что волнует, - это конечно сверхнизкая явка избирателей, которую мы имеем на данный момент”, - подчеркнул Охендовский.
По его словам, если такие тенденции сохранятся, то вполне вероятно, что явка составит около 30%.
Читайте такжеВсе избирательные участки открыты и работают в штатном режиме - ЦИК
"Если тенденции сохранятся, то вполне вероятно, что явка составит около 30%. И тогда, на мой взгляд, у законодателей возникнет вопрос о целесообразности сохранения мажоритарной системы абсолютного большинства, которая используется для выборов мэров крупных городов", - отметил Михаил Охендовский.
Читайте такжеПорошенко с супругой проголосовали во второму туре местных выборов (видео)
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит повторное голосование по избранию городских голов в 29 городах, а также депутатов местных советов.
Справка УНИАН. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоялись 25 октября 2015 года.
Избранным на выборах сельских, поселковых, городских голов считается тот кандидат, который набрал большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В то же время, в городах, количество избирателей в которых превышает 90 тыс., кандидат для победы должен набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из претендентов не набирает такого количества голосов при первом голосовании, то назначается второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
По данным ЦИК, в целом в Украине, за исключением оккупированных территорий, насчитывается 35 городов с количеством избирателей более 90 тысяч.