Суд по "бриллиантовому прокурору" Корнийцу перенесен: судья занята Мосийчуком

Как передает корреспондент УНИАН, заседание, на котором суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Корнийца из-за невнесения им залога в оговоренные законом сроки, перенесено в связи с тем, что следственный судья сегодня занята в другом судебном процессе - продлении меры пресечения в виде взятия под стражу народного депутата Игоря Мосийчука.

Как сообщал УНИАН, Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 150 тысяч гривень. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 миллиона гривень. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

Вместе с тем 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения. 22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 045 тысяч гривень.