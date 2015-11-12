Суд перенес на 13 ноября рассмотрение продления ареста Мосийчука
Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 11 часов утра 13 ноября в заседании по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитала судья Лариса Цокол, мотивируя свое решение тем, что защитники подозреваемого имели возможность с ним сегодня встретиться, чтобы определить свою правовую позицию и разъяснить ему процессуальные права и обязанности.
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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение.
23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.
2 ноября генпрокурор Виктор Шокин заявил, что сам Мосийчук в ходе досудебного следствия признал, что получал взятки при тех обстоятельствах, что изложены в подозрении. Также представители ГПУ продемонстрировали видео, на котором Мосийчук признал обвинение в получении взятки.
Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.