Суд перенес на 13 ноября рассмотрение продления ареста Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитала судья Лариса Цокол, мотивируя свое решение тем, что защитники подозреваемого имели возможность с ним сегодня встретиться, чтобы определить свою правовую позицию и разъяснить ему процессуальные права и обязанности.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.

2 ноября генпрокурор Виктор Шокин заявил, что сам Мосийчук в ходе досудебного следствия признал, что получал взятки при тех обстоятельствах, что изложены в подозрении. Также представители ГПУ продемонстрировали видео, на котором Мосийчук признал обвинение в получении взятки.

Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.