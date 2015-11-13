Пересчет голосов изменил расклад в Ужгородском горсовете

Как сообщил УНИАН председатель Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии Яков Чернобук, комиссия в соответствии с судебным решением пересчитала бюллетени на выборах Ужгородского городского совета. Около 23:00 12 ноября был подписан протокол пересчета голосов и оглашен результат.

Согласно пересчету, разница составила около 500 бюллетеней в пользу партии "Патриот". Потеряла при этом партия "Наш край".

Соответственно, согласно новому подсчету, в Ужгородский горсовет прошли представители 9 политических сил: по три депутата от ВО "Батькивщина", партии "Единый центр", Европейской партии, "Самопомочи" и "Нашего края", от партии "Патриот" - пять депутатов, от партии "Видродження" – девять, от "БПП "Солидарность" – пять, от КМКС (Партии венгров Украины) - два.

В целом, по словам председателя Чернобука, за партии, получившие поддержку более 5% избирателей, отдали голоса всего 36 770 ужгородцев.

2 654 бюллетеней комиссия признала недействительными.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ужгородская ГИК объявила, что в горсовет прошли девять кандидатов от "Видродження", от "БПП "Солидарность" – пять, по четыре – от "Нашего края" и "Патриота", по три - от "Батькивщины", "Единого центра", Европейской партии и "Самопомочи" и два - от КМКС (Партии венгров Украины).

6 ноября Закарпатский окружной административный суд по иску представителя Европейской партии принял решение о пересчете голосов на выборах Ужгородского горсовета.