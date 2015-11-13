Суд обязал ГПУ отменить розыск Портнова

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство представителей экс-соратника Виктора Януковича, передает ТСН.ua.

Читайте такжеПортнов считает, что решение Cуда ЕС по его делу может быть использовано другими лицами из "санкционного списка"

Согласно судебному постановлению, у ГПУ есть 48 часов для отмены своего решения и внесения сведений в единый реестр досудебных расследований.

"Определить время провозглашения полного текста постановления 16.11.2015 года в 9:10", - сказано в тексте.

Как сообщал УНИАН, Генеральный суд Европейского Союза удовлетворил жалобу бывшего первого заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова на введение против него Советом ЕС санкций в виде замораживания активов.

Справка УНИАН. Евросоюз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 года Евросоюз исключил из санкционного списка Портнова, а также экс-советника Януковича Игоря Калинина, экс-главы Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.