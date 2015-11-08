Портнов рассказал о возможной сумме компенсации, если ЕС перед ним публично не извинится

Если Евросоюзом не будут принесены публичные извинения, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов может потребовать компенсации за перелеты в Люксембург, за адвоката и проживание в отеле.

Об этом Портнов заявил в экслюзивном интервью УНИАН.

"Это может быть до 20 тысяч евро, но, так как Суд установил, что я могу требовать возмещение морального и материального ущерба, то, возможно, при определенных обстоятельствах, я включу в этот список и весь период моего проживания за рубежом", - заявил он.

Также Портнов подчеркнул, что его иммиграция - это последствия политики украинских властей, которая привела к международным санкциям и его дискредитации.

Читайте такжеПортнов мечтает о показательном суде на Майдане над депутатами из нынешней коалиции (видео)

"В связи с этим, возможно, я попытаюсь провести связь между этими событиями. Это может быть очень внушительная сумма", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, Генеральный суд Европейского Союза удовлетворил жалобу бывшего первого заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова на введение против него Советом ЕС санкций в виде замораживания активов.

Справка УНИАН. Евросоюз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 года Евросоюз исключил из санкционного списка Портнова, а также экс-советника Януковича Игоря Калинина, экс-главы Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.

Читайте полный текст эксклюзивного интервью Андрея Портнова для УНИАН.