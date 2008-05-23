Украина вошла в состав рабочей группы по вступлению России в ВТО

Украина вошла в состав рабочей группы по вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он также отметил, что пока конкретных вопросов для обсуждения Украина в рабочую группу не внесла.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН сообщил, что в будущем Украина планирует войти в состав рабочих групп по вступлению в ВТО ряда стран СНГ, в частности Беларуси.

Как сообщалось, ранее заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявлял, что Украина может войти в состав рабочих групп по вступлению в ВТО стран, которые являются ее крупнейшими торговыми партнерами.

Среди них он назвал Россию, Беларусь, Казахстан, а также Ирак, Ливию, Алжир и Афганистан. «В целом это сейчас порядка 30 стран, причем мы сможем входить в состав рабочих групп сразу после получения полноправного членства в ВТО», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ. При этом он отметил, что для вступления в состав группы необходимо будет решение правительства Украины.

Справка УНИАН. 16 мая 2008 года вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля 2008 г. Протокол о присоединении Украины к Марракешскому Соглашению о создании Всемирной торговой организации, и Украина стала полноправным 152-м членом этой организации.