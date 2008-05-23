Нацбанк никого слушать не будет, и даст за доллар лишь 4,85 грн.

Совет Национального банка Украины не имеет законных оснований давать рекомендации Правлению НБУ относительно официального курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Правления НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

Он сообщил, что Совет Нацбанка имеет право вносить рекомендации Правлению НБУ в рамках Основных принципов денежно-кредитной политики, в частности по курсовой политике и обменному курсу гривни, но не официальному.

В то же время он подчеркнул, что такие рекомендации Совета НБУ не являются обязательными для выполнения Правлением.

«Если мы считаем, что экономические реалии не дают возможности эти рекомендации учитывать, то мы принимаем свое решение», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он также отметил, что работа по определению официального курса отнесена, согласно законодательству, к оперативной деятельности НБУ.

«Мы юридически выдержали все четко, строго, выдержали, как в законе указано», - сказал глава Нацбанка.

Также, по словам В.СТЕЛЬМАХА, решением об установлении официального курса гривни к доллару на уровне 4,85 грн./долл. "НБУ не ревальвировал гривну, а устранил дисбаланс между обменным и официальным курсом гривни».

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2008 года Нацбанк укрепил гривну, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения совета Нацбанка, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Вместе с тем Нацбанк Украины на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США – 485.0000 грн.

Справка УНИАН. На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.