БПП призывает жителей Днепропетровска голосовать против Вилкула

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно так называемых “горячих точек” на местных выборах, в частности Днепропетровска.

“Моя позиция однозначна. И я лично, и партия призываем голосовать против Вилкула как представителя постыдного прошлого в истории Днепропетровщины. Мы призываем не отдавать голоса за политическую силу, которая грабила и избивала украинцев. Мы призываем голосовать против Вилкула”, - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, второй тур выборов мэра Днепропетровска состоится 15 ноября.

Во второй тур вышли кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Борис Филатов, которого в первом туре 25 октября поддержали 35,78% избирателей, и Вилкул, которого поддержали 37,94%.

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