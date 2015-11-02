ЦИК опубликовал итоги первого тура в Днепропетровске
Во втором туре выборов мэра Днепропетровска встретятся Александр Вилкул ("Оппозиционный блок") и Борис Филатов (УКРОП).
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Вилкул получил 126691 голос избирателей (37,94%), Филатов - 119473 голоса (35,78%).
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В свою очередь лидер партии "Громадская сила" Загид Краснов получил результат в 12,43% (41492 голоса), кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Максим Курячий - 4,81% (16068 голосов).
Незначительные результаты получили Анатолий Крупский ("Видродження") - 2,02% (6749 голосов), Алексей Чеберда (ВО "Батькивщина") - 1,68% (5604 голоса) и Галина Булавка ("Наш край") - 1,25% (4171 голос).
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Остальные кандидаты получили поддержку менее 1% избирателей.
Всего в выборах принимал участие 31 кандидат.