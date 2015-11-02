ЦИК опубликовал итоги первого тура в Днепропетровске

Во втором туре выборов мэра Днепропетровска встретятся Александр Вилкул ("Оппозиционный блок") и Борис Филатов (УКРОП).

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Вилкул получил 126691 голос избирателей (37,94%), Филатов - 119473 голоса (35,78%). Читайте такжеМВД прогнозирует наиболее "горячим" второй тур выборов в Днепропетровске В свою очередь лидер партии "Громадская сила" Загид Краснов получил результат в 12,43% (41492 голоса), кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Максим Курячий - 4,81% (16068 голосов). Незначительные результаты получили Анатолий Крупский ("Видродження") - 2,02% (6749 голосов), Алексей Чеберда (ВО "Батькивщина") - 1,68% (5604 голоса) и Галина Булавка ("Наш край") - 1,25% (4171 голос). Читайте такжеУКРОП объявил мобилизацию партийцев для защиты Днепропетровска и Павлограда Остальные кандидаты получили поддержку менее 1% избирателей. Всего в выборах принимал участие 31 кандидат.

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