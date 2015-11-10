Без авиации наступление боевиков на украинские позиции будет безуспешным - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"У нас есть информация о наличии вооружения со стороны боевиков, которое они должны были давно отвести. Они постоянно делают демонстративные отводы: днем отводят вооружение, приглашая при этом представителей СММ ОБСЕ, ночью возвращают его на позиции", - сказал он.

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Однако, по словам Мотузяника, говорить о наступлении боевиков пока рано.

"В любом случае, даже учитывая то мощное вооруженное формирование, которое они создали благодаря РФ, наступление с их стороны без поддержки авиации или же более мощного вооружения не будет иметь успеха. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией в зоне АТО и готовы в любом случае отреагировать должным образом на любые попытки боевиков нанести нам провокации", - подчеркнул спикер АПУ по вопросам АТО.

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