Без авиации наступление боевиков на украинские позиции будет безуспешным - АП
Наступление боевиков на украинские позиции без поддержки авиации не будет иметь успеха, заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.
"У нас есть информация о наличии вооружения со стороны боевиков, которое они должны были давно отвести. Они постоянно делают демонстративные отводы: днем отводят вооружение, приглашая при этом представителей СММ ОБСЕ, ночью возвращают его на позиции", - сказал он.
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Однако, по словам Мотузяника, говорить о наступлении боевиков пока рано.
"В любом случае, даже учитывая то мощное вооруженное формирование, которое они создали благодаря РФ, наступление с их стороны без поддержки авиации или же более мощного вооружения не будет иметь успеха. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией в зоне АТО и готовы в любом случае отреагировать должным образом на любые попытки боевиков нанести нам провокации", - подчеркнул спикер АПУ по вопросам АТО.
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