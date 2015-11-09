Лукаш с электронным браслетом покинула Генпрокуратуру

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш с электронным браслетом, подозреваемая в завладении 2,5 млн грн и служебном подлоге, покинула Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщается на странице сообщества «Захист Олени Лукаш» у Facebook.

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«Завершились 5 сутки показушных процессуальных издевательств, которые многие, и в определенной степени не безосновательно, называли пытками и похищением. Генеральную прокуратуру Украины мы покинули. Все необходимые процедуры соблюдены. По состоянию на 19-45 все требования определения Печерского районного суда Киева от 6 ноября 2015 года выполнены полностью. Заграничный и внутригосударственный паспорта Елена Лукаш сдала следователю. Браслет на ней. С завтрашнего дня включаемся активно в процесс расследования», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершение служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

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Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в 5,1 млн грн.

В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш, однако она в течение выходных оставалась в СИЗО.

Сегодня, 9 ноября, прокурор ГПУ Владислав Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводят необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.