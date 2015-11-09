Защита Лукаш обратится к омбудсмену, если ее местонахождение не удастся установить

Об этом сообщил адвокат Лукаш Юрий Иващенко, передает "112 Украина".

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"Мы попытаемся установить ее местонахождение. Если мы в который раз столкнемся с ситуацией, когда нам будет в этом отказано, безусловно, уже подготовлены соответствующие жалобы в порядке ст. 206 - незаконное содержание под стражей. Мы будем привлекать уполномоченного по правам человека, поскольку очевидно неприкрытое нарушение конституционных прав человека, без законных оснований человек находится под стражей", - сообщил Иващенко.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину, и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения указывается 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

В тот же день бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов написал в Facebook, что народный депутат Вадим Новинский уже внес залог за Лукаш, однако она продолжает находиться в СИЗО.