Елену Лукаш продолжают удерживать в СИЗО

Вечером 6 ноября защитники бывшей чиновницы вместе с народным депутатом Нестором Шуфричем приехали забрать Лукаш из изолятора, но их оставили ни с чем и посоветовали прийти в понедельник, сообщает ТСН.

Смирнов в комментарии ТСН сказал, что пришел в СИЗО по решению суда, который предусматривает освобождение Лукаш из-под стражи с внесением залога в 5 млн грн. Как известно, залог за экс-министра внес народный депутат Вадим Новинский. У адвоката Лукаш, по его словам, был оригинал платежного документа, подтверждающего внесение залога, и справка казначейства, которая подтверждает получение средств.

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Сначала Шуфричу, Смирнову и другим позволили войти на территорию следственного изолятора, открыв ворота, а на КПП попросили уйти. Когда ворота закрылась, дежурный сказал, что из администрации никого нет и посоветовал прийти в понедельник.

"Что будет делать человек в незаконном удержании двое суток, мне пока неизвестно. Как вы понимаете, основание для ее содержания — формальное отсутствие руководителя изолятора", - сказал Андрей Смирнов в коменарі ТСН.

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Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Украины Вадим Новинский от "Оппозиционного блока" внес залог за бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш.

Напомним, СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш отмечается 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения в период пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра юстиции меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн 116 тыс. грн.