Адвокат обнародовал полное видео допроса экс-министра юстиции Лукаш

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

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Так, в ходе допроса Лукаш рассказывает, что последние полтора года она постоянно находилась в Киеве и занималась обычными делами, ни от кого не скрываясь.

Лукаш.Вручение уведомлении о подозрении.Режиссерская версия. Расширенная.Вам это не покажут ни в ГПУ н в СБУ. Posted by Andriy Smyrnov on 6 ноября 2015 г.

На видео Лукаш уверяет: "Я докажу, что я никуда не уезжала, и что я не совершала никаких преступлений ... Я буду защищаться публично. Я понимаю то давление, какое давление было тогда, когда Европейский суд принимал исковые заявления ... Европейская комиссия была проинформирована, что у меня никогда не было никаких активов за рубежом".

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на аресте Лукаш.