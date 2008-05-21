Москаль предлагает перенести одно министерство в Донецк

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатским запросом на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой рассмотреть возможность перенесения Министерства угольной промышленности Украины из Киева в Донецк или Луганск.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам Г.МОСКАЛЯ, пребывание этого министерства на Крещатике является нецелесообразным, поскольку в первую очередь кадры для него подбираются из Киева или Киевской области.

Если бы это министерство было максимально приближено к тем регионам, где добывается уголь, то его комплектация осуществлялась бы более опытными кадрами, и это помогло бы скорее решать проблемы, которые сегодня существуют в угольной промышленности, считает Г.МОСКАЛЬ.