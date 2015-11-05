Порошенко рассмотрел петицию о кандидатуре Дарта Вейдера на должность премьер-министра

На сайте главы государства сообщается, что Петр Порошенко рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию "Дарта Вейдера – в премьер-министры Украины", которую подписали более 25 тысяч граждан.

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"Обращаю внимание, что вопрос назначения Премьер-министра Украины урегулирован Конституцией Украины и Законом Украины "О Кабинете Министров Украины". Согласно Конституции Украины Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины (пункт 12 части первой статьи 85, часть вторая статьи 114)", - напомнил Порошенко.

Также он подчеркнул, что внесение Президентом Украины такого представления должно предшествовать соответствующее предложение коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии с Конституцией Украины (часть восьмая статьи 83, пункт 9 части первой статьи 106).