Куприй: Против заместителя генпрокурора Столярчука следует открыть дело

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом он прокомментировал информацию о визите Столярчука и прокурора района в Печерский районный суд Киева во вторник утром.

«Однозначно, это была попытка, это однозначно была договоренность влияния на суд. Я уже подал соответствующее заявление о преступлении, потому что такой приезд, когда здание не работало, и я хочу подчеркнуть, ни один человек, гражданский или не гражданский по любым делам судебным, не мог попасть всередину. То есть, здесь происходили договоренности... И возник вопрос, а кому жаловаться на заместителя генерального прокурора?», - сказал Куприй.

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Он сообщил, что подал жалобу заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе. По его убеждению, это единственный человек, который может принять какое-то процессуальное решение.

«Мы считаем, что статья 214 УПК, в течение 24 часов должно быть открыто уголовное производство против заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука за влияние, за давление на суд в принятии решения о незаконном задержании Геннадия Корбана», - заявил Куприй.

Как сообщал УНИАН, адвокаты лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана сегодня заявили, что будут требовать возбуждения уголовного дела против заместителя генпрокурора Столярчука в связи с информацией о давлении на Печерский райсуд Киева.