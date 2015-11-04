Защита Корбана потребует возбудить дело против замгенпрокурора из-за возможного давления на суд

Адвокаты лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана будут требовать возбуждения уголовного дела в отношении заместителя генерального прокурора в связи с информацией о давлении на Печерский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Корбана Андрей Богдан.

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Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о том, что заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук и еще один прокурор встречались с председателем Печерского суда в нерабочее время.

"Конечно, мы будем реагировать. Мы будем сообщать во все европейские институты, всем послам. Мы будем писать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении господина Столярчука. Потому что это незаконное влияние на деятельность суда, поскольку мы все знаем, что рассмотрение должно быть в Печерском суде сегодня в 14:00 ", - сказал Богдан.

Адвокат заявил, что для него это "просто нонсенс". "Заместитель генерального прокурора приезжает в суд, где будет слушаться политическое дело. Дело по выборам, которые не закончились, и оказывает давление на судей, осуществляет давление на руководство суда. Я буду требовать от руководства суда дать обществу объяснения: почему они с ним встречались? Это запрещено законом. Это запрещено Конституцией", - подчеркнул Богдан.

Как сообщал УНИАН, Корбана задержали в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты потребовали от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его задержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

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В Генпрокуратуре в тот же день сообщили, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без решения следственного судьи суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Сегодня в Печерском райсуде Киева запланированы слушания по жалобе адвокатов Корбана за его незаконное содержание под стражей.