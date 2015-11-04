Суд отпустил "свободовца" Сиротюка под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Кристина Тарасюк, тем самым не удовлетворив ходатайство обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации беспорядков под ВР 31 августа Сиротюку.

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Поскольку срок пребывания Сиротюка под стражей истекает 9 ноября, он будет помещен под домашний арест на следующий день, 10 ноября.

Как сообщал УНИАН, Сиротюка вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

11 сентября Печерский райсуд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток.

Срок пребывания Сиротюка под стражей истекает 9 ноября. Представители прокуратуры обратились в суд с ходатайство о продлении срока содержания Сиротюка под стражей еще на 60 суток.