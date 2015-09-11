Суд взял под стражу "свободовца" Сиротюка, подозреваемого в беспорядках под ВР 31 августа

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток для члена ВО «Свобода» Юрия Сиротюка, который подозревается в беспорядках возле Верховной Рады 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вечером объявил следователь-судья Печерского районного суда столицы Владимир Карабань, удовлетворив таким образом соответствующее ходатайство следователя МВД по согласованию с прокурором управления по надзору Генпрокуратуры Украины.

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«Ходатайство старшего следователя МВД Украины по согласованию с прокурором управления по надзору Генпрокуратуры Украины удовлетворить в полном объеме, выбрать для подозреваемого Сиротюка меру пресечения содержание под стражей в течение 60 суток до 9 ноября 2015 года. Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционный суд Киева через Печерский районный суд в течение 5 суток», - отмечено постановления суда

После объявления решения сотрудники милиции и конвой попросили всех присутствующих покинуть зал судебного заседания, в котором остался лишь Сиротюк.

В свою очередь в комментарии журналистам защитники Сиротюка отметили, что будут оспаривать данное решение суда.

«Мы однозначно его обжалуем, поскольку это решение является незаконным», - сказали адвокаты Сиротюка.