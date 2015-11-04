Корбан просит перенести судебное заседание на завтра

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан отметил, что поскольку нет его защитников, он просит суд перенести рассмотрение дела на четверг.

Читайте такжеПечерский суд планирует избрать Корбану меру пресечения, адвокатов в зале суда нет

В то же время присутствующие в зале народные депутаты обратились с ходатайством выяснить, есть ли сообщение о подозрении. В случае его отсутствия требуют немедленно отпустить Корбана из зала суда.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске.