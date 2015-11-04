Корбан просит перенести судебное заседание на завтра

20:36, 04 ноября 2015
Политика
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Лидер партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Геннадий Корбан заявил ходатайство о переносе судебного разбирательства на 5 ноября.

Корбан просить перенсти судове засідання на завтра / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан отметил, что поскольку нет его защитников, он просит суд перенести рассмотрение дела на четверг.

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В то же время присутствующие в зале народные депутаты обратились с ходатайством выяснить, есть ли сообщение о подозрении. В случае его отсутствия требуют немедленно отпустить Корбана из зала суда.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске.

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