Яценюк рассказал, каких министров намерен уволить в ближайшие две недели

Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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Арсений Яценюк заявил, в ближайшие две недели будут уволены министры здравоохранения (Александр Квиташвили), энергетики (Владимир Демчишин) и образования (Сергей Квит).

Кроме того глава правительства анонсировал введение должности вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

По его словам, кадровые перестановки в Кабмине пока не согласованы с Петром Порошенко и "рано говорить, кто это будет, так как это может разрушить коалицию".

"Мы ведем переговоры с президентом, и чем быстрее мы их объявим, тем лучше", - добавил Яценюк.

Премьер-министр признал, что "были допущены ошибки", и пообещал исправить их "с новыми людьми, которые придут в кабинет".

Отметим, министр здравоохранения Александр Квиташвили подал в отставку еще в начале июня, но Рада его увольнение не утвердила.