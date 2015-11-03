Яценюк рассказал, каких министров намерен уволить в ближайшие две недели
Премьер признал "ошибки" и намерен их исправить с помощью "новых людей, которые придут в кабинет".
Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
Читайте такжеВР установила: участники АТО должны обязательно проходить психологическую реабилитацию
Арсений Яценюк заявил, в ближайшие две недели будут уволены министры здравоохранения (Александр Квиташвили), энергетики (Владимир Демчишин) и образования (Сергей Квит).
Кроме того глава правительства анонсировал введение должности вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.
По его словам, кадровые перестановки в Кабмине пока не согласованы с Петром Порошенко и "рано говорить, кто это будет, так как это может разрушить коалицию".
"Мы ведем переговоры с президентом, и чем быстрее мы их объявим, тем лучше", - добавил Яценюк.
Премьер-министр признал, что "были допущены ошибки", и пообещал исправить их "с новыми людьми, которые придут в кабинет".
Отметим, министр здравоохранения Александр Квиташвили подал в отставку еще в начале июня, но Рада его увольнение не утвердила.