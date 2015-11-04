МИД отказывается комментировать отзыв постпреда при ООН Сергеева

Об этом УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Согласно установившейся практике, мы не комментируем кадровые вопросы", - отметила Беца.

По данным ТСН со ссылкой на несколько источников в МИДе, дипломатическая командировка Сергеева закончена, его заменит другой дипломат.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Сергеев "хорошо сработал в один из самых трудных моментов истории Украины". "Мне как министру с ним хорошо сотрудничалось", - заявил дипломат.

В свою очередь журналист Даниил Яневский также подтвердил эту информацию, написав в Facebook обращение к Сергееву с благодарностью за его работу и выразив крайнюю степень недовольства этим решением. "Мы шокированы решением о Вашей отставке", - отметил, в частности, он.