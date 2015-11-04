МИД отказывается комментировать отзыв постпреда при ООН Сергеева
В Министерстве иностранных дел Украины не комментируют информацию СМИ о якобы отзыве постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева.
Об этом УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Согласно установившейся практике, мы не комментируем кадровые вопросы", - отметила Беца.
По данным ТСН со ссылкой на несколько источников в МИДе, дипломатическая командировка Сергеева закончена, его заменит другой дипломат.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Сергеев "хорошо сработал в один из самых трудных моментов истории Украины". "Мне как министру с ним хорошо сотрудничалось", - заявил дипломат.
В свою очередь журналист Даниил Яневский также подтвердил эту информацию, написав в Facebook обращение к Сергееву с благодарностью за его работу и выразив крайнюю степень недовольства этим решением. "Мы шокированы решением о Вашей отставке", - отметил, в частности, он.