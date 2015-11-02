Порошенко в ближайшее время заменит посла Украины в ООН - СМИ

Эту информацию подтвердили сразу несколько источников в дипломатическом корпусе, передает "ЕвроПравда".

"На период членства Украины в Совбезе ООН оставлять Сергеева послом не планируется, то есть времени осталось очень немного", - пояснил один из дипломатов.

Собеседники акцентируют внимание на том факте, что Сергеев работает послом в ООН уже 8,5 лет (с апреля 2007 года), поэтому его ротация не является чем-то чрезвычайным. Он не будет переведен в другое дипучреждение и должен вернуться в Украину.

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В то же время, по данным источников, замена должна произойти не только по этой причине, но также из-за претензии к качеству работы. Замечания к нему есть и в администрации президента, и в МИД. "Он не работал в Украине с 2003 года, когда уехал послом во Францию, и за это время несколько утратил чувство реальности", - отметил один из собеседников.

Исходя из того, что с 1 января Украина получит статус непостоянного члена Совбеза ООН, новый посол должен быть назначен достаточно быстро. Сейчас есть несколько кандидатов на эту должность.

В дипломатическом сообществе известно, что ранее одним из претендентов на командировку в ООН был Константин Елисеев, бывший посол Украины в ЕС, который сейчас работает заместителем главы администрации президента.